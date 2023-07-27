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27 июля 2023 года 17:11
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Comcast с прогнозной ценой $41,7
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Comcast Corp. с прогнозной ценой $41,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Консолидированные результаты Comcast за II квартал 2023 года оказались на удивление неплохими. Совокупная выручка увеличилась на 2% г/г и составила $30,5 млрд, превысив консенсус-прогноз Refinitiv $30,1 млрд. Скорректированный показатель EBITDA вышел значительно выше ожидаемых $9,7 млрд и составил $10,2 млрд, увеличившись на 4% г/г. Comcast остается верна себе и подтверждает статус стоимостной компании, генерируя относительно стабильный и положительный денежный поток", - пишет аналитик Ксения Лапшина. На взгляд эксперта, акции Comcast заслуживают внимания инвесторов, которым интересны стоимостные компании с понятным, стабильным и предсказуемым денежным потоком от телеком-бизнеса. Акции также дают дивидендную доходность порядка 2,7% годовых. Но от компании не стоит ждать, что она опередит по доходности широкий рынок, считает Лапшина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COMCAST-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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