"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги VK с целью 800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги VK Company с целью 800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,9%, стоп-приказ: 630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на новость о том, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть "ВКонтакте". Помимо этого, компания открыла монетизацию приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Все это должно оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента, считают в "Финаме".

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 800 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают эксперты.

VK - российская инвестиционная технологическая корпорация, основанная в 1998 году. Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления.

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