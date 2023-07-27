Сильный отчет ВТБ за 1П23 поддержит акции банка - "Финам"

Сильный финансовый отчет ВТБ за I полугодие 2023 года поддержит акции банка в ближайшие недели, полагает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 года, - отмечается в комментарии эксперта. - Чистая прибыль в апреле-июне составила 142,6 млрд руб., а по итогам 6 месяцев достигла рекордных 289,8 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 32,8% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл). Чистый процентный доход во II квартале вырос на 12,3% (кв/кв) до 194,6 млрд руб., а за полугодие в целом составил 367,9 млрд руб. Объем активов ВТБ с начала этого года увеличился на 9,3% до 26,7 трлн руб. Розничный кредитный портфель повысился на 9,3% до 6,1 трлн руб. на фоне быстрого роста в ипотечном сегменте, корпоративный - на 9,7% до 12,9 трлн руб. Средства клиентов выросли на 9,4% до 20,3 млрд руб. Руководство ВТБ также улучшило финансовые прогнозы на весь 2023 год".

Представленные результаты ВТБ оказались достаточно сильными, хотя и вполне ожидаемыми, учитывая, что банк публикует отчетность по МСФО на ежемесячной основе, указывает Додонов. Они, по мнению аналитика, подтверждают тезис о том, что ВТБ полностью оправился от прошлогоднего санкционного шока и демонстрирует уверенное восстановление финансовых показателей при нормализации стоимости риска и неплохом контроле над операционными расходами.

"Инвесторы весьма позитивно восприняли отчетность ВТБ. Я ожидаю, что опубликованные результаты продолжат поддерживать данные бумаги в ближайшие недели, и сохраняю их целевую цену на уровне 0,029 руб. и рейтинг "покупать", - резюмирует эксперт "Финама".

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