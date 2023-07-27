Вероятность повышения ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре возрастает - Альфа-банк

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре возрастает, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Как сообщил Росстат, инфляция за неделю 18-24 июля ускорилась до 0,23% н/н с 0,18% н/н неделей ранее, и годовая инфляция составила 4,12% на 24 июля. Основной вклад в ускорение инфляции внес непродовольственный сегмент, где рост цен удвоился (0,41% н/н с 0,24% неделей ранее), главным образом, из-за эффекта переноса. Ускорение продовольственной инфляции (0,18% н/н после 0,14% н/н) и рост цен на бензин (0,58% н/н после 0,52% н/н) также негативно повлияли на инфляционный фон. Учитывая текущую динамику, в июле инфляция превысит 0,5% м/м, что было нашим прогнозом на июль. Мы ожидали, что инфляция составит 4,2% г/г в июле, однако она вышла на этот уровень уже 24 июля и, таким образом, риск повышения ключевой ставки на 50 б. п. на сентябрьском заседании по ставке возрастает", - пишет эксперт.

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