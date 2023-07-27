Финрезультаты ТГК-1 за 1П23 - дополнительный аргумент в пользу продажи акций компании - Инвестбанк Синара

Финансовые результаты "ТГК-1" за I полугодие 2023 года - дополнительный аргумент в пользу продажи акций компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц.

"ТГК-1" представила финансовые результаты за 1П23 по РСБУ, согласно которым выручка упала на 4,2% г/г до 52,4 млрд руб., себестоимость реализации выросла на 3,5% г/г до 46,3 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась на 39% г/г до 6,0 млрд руб. В последний раз компания раскрывала финансовые результаты за 1К22. Ухудшение показателей связано главным образом с прекращением экспорта электроэнергии в Финляндию в 2П22, а также уменьшением выработки электрической и тепловой энергии на 6,1% г/г и 2,7% г/г соответственно. Представленные результаты - дополнительный аргумент в пользу нашего рейтинга "продавать" по акциям эмитента. По нашим расчетам, чистая прибыль по МСФО снизится по итогам этого года на 35% в сравнении с прошлым", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.