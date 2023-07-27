"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Waste Management и целевую цену $180 за штуку, что соответствует потенциалу роста 5% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы ожидаем рост акций компании. Фундаментально бумага торгуется на уровне 27х EPS 2023e, наравне со средним значением за 5 лет - 27х. Мультипликатор P/S - 3.3х, что выше среднего за 5 лет (3.2х) и среднего по аналогам (2,7х). Мы полагаем, что эта компания с высоким уровнем управления заслуживает премии в оценке в силу солидного баланса, акцента на росте за счет сделок M&A, лидирующей в отрасли технологии переработки и высокого свободного денежного потока", - пишут аналитики.

Waste Management - ведущий поставщик комплексных систем управления отходами в странах Северной Америки. Компания обслуживает муниципальных, коммерческих, промышленных и частных клиентов.

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