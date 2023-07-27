Котировки золота могут подняться выше $2000/унц. - ПСБ

Котировки золота могут подняться выше $2000 долларов за тройскую унцию, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"ФРС США в среду подняла ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5% и объявила, что продолжит сокращение баланса в соответствии с ранее объявленными планами. Регулятор по-прежнему не очень верит в устойчивость торможения инфляции. Это сохраняет некоторую интригу относительно решения по ставке на сентябрьском заседании. По нашему мнению, риски ускорения инфляции в США невысоки и подтверждение тренда на торможение роста цен позволит ФРС прекратить повышение ставки. В таких условиях золото выглядит достаточно интересно, - перспектива перехода ФРС к понижению ставки в следующем году сможет поддержать спекулятивный спрос на золото и подтолкнуть его стоимость к обновлению исторических пиков", - пишут аналитики банка.

Локально эксперты тоже склонны позитивно смотреть на золото и допускают, что в ближайшие дни золото может приблизиться к важному уровню $2000/унц. Ключевое событие, на их взгляд, это заседание ЕЦБ. В случае, если регулятор ужесточит риторику, то разница в позиции ФРС и ЕЦБ относительно дальнейших действий может спровоцировать сильный рост стоимости золота, полагают в ПСБ.

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