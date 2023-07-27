Рубль может подорожать до 89,8 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может подорожать до 89,8 руб./$1 в четверг, а нефть продолжит торги в диапазоне $82,5-83,5 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в среду немного подорожал и закрепился около 90 руб./$1. Экспортёрам в пятницу предстоит выплатить основные налоги, поэтому укрепление рубля продолжается. Похожая ситуация наблюдалась и в конце апреля. Причём тогда за налоговыми выплатами последовало резкое укрепление рубля в первой половине мая. Возможно, что в четверг российская валюта подорожает примерно до 89,8 руб./$1", - отмечается в комментарии.

Баррель Brent подешевел в среду на $0,72 до $82,92. Давление на котировки оказало меньшее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, а также риторика главы ФРС о перспективах жёсткой монетарной политики. Аналитики инвестбанка ожидают, что в четверг нефть продолжит торги в диапазоне $82,5-83,5 за баррель.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (со сроком погашения до пяти лет) в среду выросли в среднем на 4 б. п., а длинных - снизились на 1-3 б. п. Результаты аукционов Минфина были в целом нейтральными. Вечером Росстат опубликовал данные по инфляции, которая за неделю с 18 по 24 июля составила 0,23% против 0,18% неделей ранее. Ускорение недельной инфляции, скорее всего, приведёт к повышению доходностей вдоль всей кривой, особенно в её краткосрочном сегменте", - пишут стратеги SberCIB.

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