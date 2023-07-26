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26 июля 2023 года 19:00
"БКС МИ" повысил целевую цену акций General Electric до $130
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций General Electric Co. со $112 до $130 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на то, что развороту компании помешали высокая инфляция, непростая ситуация в мировой экономике и пандемия, компания идет к своей цели. В 1П23 General Electric показала рост выручки и рентабельности и сгенерировала положительный денежный поток с опережением плана. GE сокращает долговую нагрузку и переориентирует портфель бизнесов. В 2021 году она объявила о разделении на три отдельные компании в авиакосмосе, здравоохранении и энергетике. Процесс уже начался. GE сможет зарабатывать $7/акц. (операционная рентабельность вблизи средней по отрасли 15%). Если применить к оценке средний мультипликатор, она будет близка к $140/акц. Последствиями разворота при новом CEO станут рост прибыли и мультипликаторов", - пишут аналитики. Эксперты повысили целевую цену со $112 до $130, так как отмечают прогресс в реструктуризации. Акции торговались на уровне рынка в последний квартал и показали рост на 10%. Стратеги "БКС МИ" полагают, что компания сгенерирует более высокий денежный поток, прибыль и покажет более сильные мультипликаторы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-GENERAL-ELECTRIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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