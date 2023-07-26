Потенциал роста акций НОВАТЭКа составляет 18% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста акций "НОВАТЭКа" составляет 18% от текущих уровней, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Александр Алексеевский.

"Вслед за операционной отчетностью, производитель и экспортер газа опубликовал финансовые показатели за I полугодие 2023 года. Последний раз компания раскрывала результаты за 2021 год, - указывает эксперт. - Если сравнить опубликованные данные с аналогичным периодом 2021 года, то за 6 месяцев 2023 года выручка "НОВАТЭКа" увеличилась на 26%, что главным образом обусловлено более высокими ценами на газ. Показатель EBITDA вырос за аналогичный период на 35%. По итогам 6 месяцев 2023 года чистый долг компании ушел в отрицательную зону и составил -26 млрд руб. против 74 млрд руб. на конец 2021 года".

С начала года наблюдается снижение цен на газ в мире, отмечается в комментарии. Заполненность газовых хранилищ в США и Европе находится на высоком уровне, что оказывает давление на газовые котировки. Однако с начала мая цены на газ в Европе торгуются в широком боковом тренде и, возможно, уже находятся около локального дна, допускает Алексеевский.

"По мере приближения зимы и отопительного сезона не исключено восстановление цен на газ. Это позволит "НОВАТЭКу" показать неплохие результаты и за II полугодие 2023 года. Также положительный эффект на котировки акций может оказать запуск первой линии проекта "Арктик СПГ - 2" в конце 2023 - начале 2024 года. Мы имеем позитивный взгляд на акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1750 руб. и потенциалом роста 18%", - пишет эксперт.

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