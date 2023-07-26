"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Whoosh с целью 260 руб. на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, говорится в комментарии.

"Мы ожидаем сильной финансовой отчетности в августе на фоне хороших операционных результатов в первом полугодии, - пишут аналитики сервиса. - Согласно нашим оценкам, выручка компании может вырасти более чем на 70%, а чистая прибыль - более чем на 50%. На фоне сильной финансовой отчетности ждем роста акций до уровня 260 рублей. Негативными факторами могут стать усложнение внешнего фона, а также отказ от выплаты дивидендов".

Эксперты также обращают внимание на заявление менеджмента о том, что рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия. По ожиданиям аналитиков "Газпромбанк Инвестиции", компания может направить на дивиденды от 5 до 10 рублей на акцию в зависимости от размера долга. Дивидендная доходность не будет высокой, но в любом случае такая новость будет позитивно воспринята рынком.

Whoosh - один из лидеров на российском рынке проката электросамокатов. Занимает первое место по количеству зарегистрированных пользователей, выручке и доле поездок.

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