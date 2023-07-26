Рентабельность российских банков во 2П23, вероятно, снизится - Инвестбанк Синара

Рентабельность российских банков во 2П23, вероятно, снизится по мере нормализации отчислений в резервы и уменьшения нерегулярно поступающих доходов, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найдёнова.

"Банк России опубликовал материал о тенденциях в банковском секторе в июне и представил показатели за 1П23, - указывает эксперт. - Чистая прибыль банков в июне составила 314 млрд руб., что, в основном благодаря валютной переоценке, на 15% м/м опережает майский результат (273 млрд руб.). В 1П23 прибыль достигла 1,68 трлн руб. (ROE ~27%), чему способствовала положительная валютная переоценка (569 млрд руб.), низкая стоимость риска по корпоративным кредитам и по-прежнему высокая чистая процентная маржа".

В июне рост корпоративных кредитов восстановился до 1,3% м/м, а с начала года составил сильные 6,7%; объем портфеля достиг 65,3 трлн руб. при увеличении кредитования во многих отраслях, отмается в материале ЦБ. Потребительское кредитование прибавило 1,6% м/м, показав уверенный рост четвертый месяц подряд. Портфель с начала года увеличился на 7,1% до 12,8 трлн руб., при этом рост за весь 2022 год составил 2,7%, однако ЦБ обеспокоен закредитованностью населения и сокращает макропруденциальные лимиты.

"Банки продолжают демонстрировать высокие показатели прибыли на фоне девальвации рубля, большого объема резервов, созданных в прошлом году, и повышенной доходности активов, - констатирует Найденова. - Они наращивают кредитные портфели при стабильном качестве активов и получают высокую маржу. Вместе с тем в 2П23 рентабельность, вероятно, снизится по мере нормализации отчислений в резервы и уменьшения нерегулярно поступающих доходов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.