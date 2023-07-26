"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,84%, стоп-приказ: 43 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

За I полугодие 2023 года пассажиропоток "Аэрофлота" вырос на 22% до 20,9 млн человек. Согласно новому прогнозу руководства компании, в текущем году планируется перевезти 45,2 млн человек. Таким образом, уровень перевозок "Аэрофлота" существенно увеличился по отношению к 2022 году и показал почти полное восстановление относительно уровня 2021 года, констатируют аналитики.

"С технической точки зрения в рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления с потенциалом продолжения движения вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит - под следующим значимым уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 43 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97", - указывают эксперты "Финама".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа" и профильные сервисные предприятия.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.