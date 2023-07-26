"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $42,75

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $42,75 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,2%, стоп-приказ: $35,95, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе. По прогнозам консенсуса, в 2023 году капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний наконец превысят уровень допандемийного 2019 года. За счет фокуса на американском рынке Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда, полагают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $35,95 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают в "Финаме".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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