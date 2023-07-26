Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "держать" на фоне опубликованных компанией финансовых результатов за 2К23 и 1П23, сообщается в комментарии.

"НОВАТЭК", в последний раз отчитавшись за 2021 год, опубликовал финансовые результаты за 2К23 и 1П23, - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - Выручка за 1П23 составила 643 млрд руб., увеличившись относительно 2П21 на 17% благодаря более высоким ценам на нефть и ослаблению рубля. Совокупный показатель EBITDA снизился на 6% до 416 млрд. руб., но остается на очень высоком уровне. Чистая прибыль до корректировок выросла на 16% до 156 млрд руб. "НОВАТЭК" по-прежнему отлично генерирует операционный и свободный денежные потоки, а по итогам 1П23 у компании образовалась чистая денежная позиция в 26 млрд руб.".

Эксперт банка считает публикацию отчетности нейтральным событием для динамики акций: при применении коэффициента выплат в 50% размер промежуточных дивидендов за 1П23 должен уменьшиться по сравнению с 45 руб. на акцию за 1П22. "В дивполитике "НОВАТЭКа" в качестве дивидендной базы указана скорректированная чистая прибыль, а она, по нашим оценкам, из-за курса рубля окажется ниже, чем нескорректированная, которой бы соответствовали промежуточные дивиденды в 26 руб. на акцию", - указывает Бахтин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.