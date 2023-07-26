БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $129

БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Alphabet Inc. с целью $129 с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 6 июля 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии.

Доходность идеи за 20 дней составила 8,4%.

"Долгосрочный взгляд на бумаги умеренно позитивный. Инвестиционная идея по акциям Alphabet может быть открыта вновь при подходящих рыночных условиях", - указывают аналитики.

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