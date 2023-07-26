ПСБ повысил целевую цену акций НОВАТЭКа до 1611 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил целевую цену акций "НОВАТЭКа" с 1520 руб. до 1611 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания опубликовала финансовые результаты за 2К23 и 1П23. Возвращение "НОВАТЭКа" к частичному раскрытию данных по МСФО считаем положительным моментом, но отсутствие базы для сравнения усложняет интерпретацию, - пишет эксперт. - Отметим высокую рентабельность EBITDA - 64%. Для дивидендов база за полугодие сформировалась на уровне 25,6 руб./акцию, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли. Это ниже, чем в 1П22 (45 руб.). С одной стороны, и финансовые результаты в текущем году ожидаются ниже из-за более низких цен на сырье, с другой - "НОВАТЭКу" пока удается наращивать производственные показатели и отгрузку СПГ, в плюс играет и слабый рубль. Компания всегда была ориентирована на поддержку акционеров, поэтому коэффициент выплат может быть увеличен. Положительно смотрим на компанию и немного повышаем целевой уровень по ней до 1611 руб./акцию".

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