Финрезультаты за 2К23 подтверждают статус Группы Позитив как компании роста - Альфа-банк

Финансовые результаты за 2К23 подтверждают статус "Группы Позитив" как компании роста, считает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

"Результаты "Группы Позитив" за 2К23 ожидаемо продемонстрировали возвращение у сильному росту г/г после умеренных результатов 1К23 (в связи с высокой базой 1К22), - отмечает эксперт. - Показатель отгрузок увеличился на 71% г/г в 2К23 (что сопоставимо с январем-февралем - 87% г/г) и на 43% в 1П23 до 4,6 млрд руб. В связи с продолжающимися активными инвестициями в будущий рост показатели EBITDAC и NIC по итогам 2К23 остались отрицательными, но величина убытков значительно сократилась по сравнению с 1К23. Отношение Чистый долг/EBITDA LTM на 30 июня составило 0,44х".

Компания прогнозирует снижение показателя до ~0,1х к концу текущего года, подчеркивается в комментарии. Менеджмент повторил ожидания двукратного роста отгрузок г/г в 2023 году, что, по мнению Курбатовой, подтверждает актуальность наших текущих оценок. "В целом результаты подтверждают статус Positive Technologies как компании роста. При этом с учетом достигнутого на текущий момент уровня котировок POSI мы не исключаем некоторого периода фиксации прибыли", - указывает аналитик банка.

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