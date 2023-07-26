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26 июля 2023 года 12:49
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг РусАгро до 1250 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену депозитарных расписок "РусАгро" до 1250 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "РусАгро" - один из наших фаворитов в этом году, - пишет эксперт. - Акции крупнейшего агрохолдинга России превысили наш таргет 1100 руб./акцию. Мы проанализировали компанию еще раз и пришли к выводу, что у нее все еще есть потенциал роста. Импульс котировкам могут дать новости о продвижении компании в вопросе редомициляции". В качестве позитивных для акций компании факторов в комментарии также отмечены: - "РусАгро" производит и поставляет продовольствие, спрос на которое есть всегда. - Компания является бенефициаром проблем с продлением зерной сделки. Цены реализации зерновых и масличных культур у" РусАгро" начали расти уже во втором квартале. - Ставка на восстановление рынка масла: цены на подсолнечное масло падают и уже близки к локальным минимумам, поэтому потенциал их дальнейшего снижения ограничен. Дать импульс к восстановлению рынка в среднесрочной перспективе может как раз срыв зерновой сделки. - "РусАгро" завершила сделку по покупке 50% в НМЖК, которая производит майонезы "Ряба" и соусы Astoria. Эта покупка позволит компании закрепить за собой лидерство в масложировом сегменте продовольственного рынка России, а также нарастить экспорт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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