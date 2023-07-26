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26 июля 2023 года 12:29
Вероятно продолжение роста котировок нефти в диапазон $87-89/барр. - БКС Экспресс
Вероятно продолжение роста котировок нефти в диапазон $87-89 за баррель Brent, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть продолжают расти на фоне ожидаемого дефицита поставок. Восходящий тренд поддерживается неплохими оперативными данными по спросу, хотя экономическая активность в мире на протяжении последних месяцев ощутимо замедляется. На другой чаше весов ограниченное предложение нефти со стороны стран ОПЕК+. За пределами альянса добыча растет, но очень сдержанными темпами - сказывается недоинвестирование отрасли в предыдущие годы. Прогнозы по нефти от крупнейших аналитических агентств предполагают сохранение дефицита на рынке нефти до середины 2024 года. Настроения на рынке меняются очень быстро, но текущая картина позволяет предположить продолжение роста в район $87-89/барр.", - пишет Галактионов. После выхода из коридора $71-78/барр. этот сценарий, по мнению аналитика, стал базовым, и пока техническая картина не дает повода сомневаться в нем. В среду в фокусе внимания будет публикация еженедельных данных по добыче и запасам в США. Предварительные данные от API рисуют смешанную картину, указывается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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