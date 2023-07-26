"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целевой ценой $94 за штуку и потенциалом роста 25% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"NextEra Energy, один из ведущих мировых производителей возобновляемой электроэнергии, отчитался за II квартал 2023 года во вторник, 25 июля, - пишет аналитик. - Компания смогла превзойти консенсус аналитиков по выручке на уровне $6,2 млрд, заработав $7,3 млрд (+42% г/г). Ожидания аналитиков по скорректированной чистой прибыли на акцию ($0,82) также были превышены с показателем на уровне $0,88 (+8,6% г/г)".

Законтрактованная мощность ВИЭ осталась практически без изменений вблизи отметки 20 ГВт после того, как компания добавила контракты на дополнительные 1,7 ГВт вместо введенных в течение квартала 1,8 ГВт, отмечается также в комментарии.

"Кроме того, менеджмент NextEra сообщил о вновь повышающемся спросе на ВИЭ среди коммерческих и промышленных потребителей после периода "высокой инфляции и нарушений логистических цепочек", - подчеркивает Ковалев. - Наконец, мы также позитивно оцениваем планы компании по продаже газопроводов в Техасе, которая должна закрыться к концу года и усилить фокус компании на ВИЭ, устранив необходимость в допэмиссии в течение всего 2024 года. Прогноз по скорр. EPS на 2023 год остался на уровне $ 2,98-3,13.

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