"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Группы Позитив" с целевой ценой 2100 руб., сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Впечатление от результатов "Позитива" за 2К23 достаточно двойственное. Рост выручки во 2К23 и 1П23 отстает от прогнозных на год, за 1П23 компания по-прежнему зафиксировала убыток, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Мы считаем, что в случае продолжения наблюдаемой тенденции прибыль компании может быть ниже тех значений, которые мы закладываем на год. Более того, чтобы выйти на наш прогноз прибыли в 2023 году (23,7 млрд руб.), компания должна показать рост выручки на 85% во 2П23, что при текущем темпе роста выручки выглядит достаточно амбициозно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.