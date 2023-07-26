Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 215 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Бумаги достигли максимума за последние пять лет, а с начала года цена этих акций удвоилась, - констатирует эксперт. - На наш взгляд, повышение Банком России ключевой ставки сразу на процентный пункт до 8,5% годовых благоприятно в целом для финансовых результатов, а значит - и для акций банковского сектора. Это означает, что российские банки смогут увеличить свои показатели чистого процентного дохода, увеличить чистую прибыль, а значит - акционеры многих банков могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2023 года".

Аналитик напоминает, что банк "Санкт-Петербург", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 20% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2022 года банк выплатил дивиденды, с учётом промежуточных, в размере 32,97 руб. на обыкновенную акцию и 0,33 руб. на привилегированную. С учётом сильных результатов всего банковского сектора за I полугодие 2023 года можно ожидать, что итоги операционной деятельности банка "Санкт-Петербург" по итогам I полугодия были в целом достаточно успешными, считает Мильчакова.

Одновременно акции банка "Санкт-Петербург" недооценены по показателю P/BV ("Капитализация/Балансовая стоимость активов"), по оценке эксперта, на 40% к среднему показателю по российским аналогам.

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