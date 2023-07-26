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26 июля 2023 года 09:26
Готовность Минфина предлагать флоатеры на аукционах - позитивный фактор для рынка ОФЗ - ПСБ
Готовность Минфина предлагать флоатеры на аукционах - позитивный фактор для рынка ОФЗ, свидетельствующий об уверенности Правительства РФ в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт отмечает, что на рынке ОФЗ во вторник преобладала нейтральная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,21% (-1 б.п.). При относительно небольших оборотах наблюдались покупки в ОФЗ срочностью 2-6 лет, что обеспечило снижение доходности на этом участке в среднем на 3 б.п. "Поддерживающими спрос на ОФЗ факторами мы видим стабилизацию курса рубля и рост цен на нефть Brent в диапазон $ 82-83,5/барр., - пишет Монастыршин. - Также отметим повышение оптимизма на глобальных рынках на фоне сильной корпоративной отчётности в США и ослабления ожиданий относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС". Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 15-летних классических ОФЗ 26243 и 12-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29024, напоминает аналитик. В текущей конъюнктуре ожидается высокий спрос на флоатер и относительно небольшой объем размещения ОФЗ 26243. "В условиях преобладания инфляционных рисков в среднесрочной перспективе и неопределённости относительно возможного масштаба и продолжительности текущего цикла повышения ставки ЦБР классические ОФЗ смотрятся уязвимо, - указывает эксперт банка. - Готовность Минфина РФ предлагать флоатеры мы оцениваем как позитивный фактор для рынка ОФЗ. Такая тактика демонстрирует демонстрирует уверенность Правительства в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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