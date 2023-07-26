Готовность Минфина предлагать флоатеры на аукционах - позитивный фактор для рынка ОФЗ - ПСБ

Готовность Минфина предлагать флоатеры на аукционах - позитивный фактор для рынка ОФЗ, свидетельствующий об уверенности Правительства РФ в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что на рынке ОФЗ во вторник преобладала нейтральная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,21% (-1 б.п.). При относительно небольших оборотах наблюдались покупки в ОФЗ срочностью 2-6 лет, что обеспечило снижение доходности на этом участке в среднем на 3 б.п.

"Поддерживающими спрос на ОФЗ факторами мы видим стабилизацию курса рубля и рост цен на нефть Brent в диапазон $ 82-83,5/барр., - пишет Монастыршин. - Также отметим повышение оптимизма на глобальных рынках на фоне сильной корпоративной отчётности в США и ослабления ожиданий относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС".

Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 15-летних классических ОФЗ 26243 и 12-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29024, напоминает аналитик. В текущей конъюнктуре ожидается высокий спрос на флоатер и относительно небольшой объем размещения ОФЗ 26243.

"В условиях преобладания инфляционных рисков в среднесрочной перспективе и неопределённости относительно возможного масштаба и продолжительности текущего цикла повышения ставки ЦБР классические ОФЗ смотрятся уязвимо, - указывает эксперт банка. - Готовность Минфина РФ предлагать флоатеры мы оцениваем как позитивный фактор для рынка ОФЗ. Такая тактика демонстрирует демонстрирует уверенность Правительства в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

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