Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- продажи домов на первичном рынке США в июне (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- промышленное производство России в июне (19:00 МСК);

- решение ФРС по процентным ставкам (21:00 МСК) и пресс-конференция регулятора (21:39 МСК);

- "Магнит" может объявить результаты тендерного предложения о выкупе акций у нерезидентов;

- заседание совета директоров "Селигдара";

- квартальные результаты Meta Platforms, Coca-Cola, Qualcomm, Boeing, AT&T, Hess, eBay, Lloyds Banking.

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