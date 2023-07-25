"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Genuine Parts

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций дистрибьютора автозапчастей Genuine Parts Co. с целевой ценой $195, что соответствует потенциалу роста 25% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем оптимизацию портфеля, которая позволит повысить рентабельность и расширить присутствие компании на мировых рынках, - пишут аналитики. - Сильный баланс дает возможность инвестировать в реализацию стратегии и поддерживать прибыль за счет приобретения некрупных стратегических активов".

Недавно компания отчиталась за 2К23: результаты превысили консенсус. Менеджмент продемонстрировал свою уверенность в перспективах компании и повысил дивиденды на 6% в феврале 2023 года, отмечается в обзоре.

"Поддержку акциям окажет рост автомобилей, увеличение среднего возраста и усложнение строения, что будет стимулировать спрос мелких автомастерских, - считают эксперты "БКС МИ". - На них приходится большая часть выручки бренда NAPA. Несмотря на риски в связи с Amazon (наращивает запасы автозапчастей) и распространением электромобилей (используют не так много запчастей, как автомобили с двигателем внутреннего сгорания), мы не считаем их угрозой для компании в краткосрочной перспективе. Акции GPC торгуются на уровне 16х EPS 2024e, что выше среднего по аналогам - 15х. Наша целевая цена ($195) предполагает мультипликатор 19,5х EPS 2024e".

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