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25 июля 2023 года 18:31
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Intuitive Surgical до $313
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Intuitive Surgical до $313 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Результаты Intuitive Surgical за II квартал оказались выше консенсуса, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Скорректированная прибыль на акцию составила $1,42, превысив средние прогнозы на 0,8%. Выручка продолжает увеличиваться благодаря усилению спроса на операции и процедуры, опережающего ожидания менеджмента и рынка. Предпочтение лизинга для покупки оборудования может оказать давление на траекторию роста выручки. При этом темпы установок остаются на высоком уровне, что подтверждает силу спроса на расширение парка оборудования. Принимая во внимание более значительное, чем предполагалось, улучшение спроса на хирургические услуги, мы повышаем целевую цену по акции ISRG до $313, но сохраняем рекомендацию "держать" ввиду сокращения доли полной оплаты нового оборудования". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTUITIVE/SURGICAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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