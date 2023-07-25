Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Intuitive Surgical до $313

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Intuitive Surgical до $313 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Результаты Intuitive Surgical за II квартал оказались выше консенсуса, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Скорректированная прибыль на акцию составила $1,42, превысив средние прогнозы на 0,8%. Выручка продолжает увеличиваться благодаря усилению спроса на операции и процедуры, опережающего ожидания менеджмента и рынка. Предпочтение лизинга для покупки оборудования может оказать давление на траекторию роста выручки. При этом темпы установок остаются на высоком уровне, что подтверждает силу спроса на расширение парка оборудования. Принимая во внимание более значительное, чем предполагалось, улучшение спроса на хирургические услуги, мы повышаем целевую цену по акции ISRG до $313, но сохраняем рекомендацию "держать" ввиду сокращения доли полной оплаты нового оборудования".

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