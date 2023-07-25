"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей американской нефтесервисной компании Schlumberger с целевой ценой $69, что соответствует потенциалу роста 21% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания вновь представила впечатляющую отчетность: рост выручки и прибыли во 2К23 зафиксирован во всех четырех бизнес-сегментах. Скорректированная чистая прибыль составила $1,033 млрд, или $0,72 на разводненную акцию, против $715 млн, или $0,5/акц., во 2К22. Мы повышаем оценку прибыли на 2023 год с $2,98 до $3 на фоне отчетности за 2К23 и ожиданий дальнейшего роста выручки и рентабельности, особенно на международных рынках. Консенсус на 2023 год - $3,01. Schlumberger имеет одну из лучших позиций в отрасли за счет широкого охвата. Мы ожидаем дальнейшего увеличения выручки и рентабельности в этом году и считаем оценку привлекательной на текущих уровнях", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.