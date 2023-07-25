"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $388

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $388 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $320, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 25 июля. Аналитики ожидают роста выручки до $55,44 млрд и прибыли на акцию - до $2,55. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках бокового канала. При открытии длинной позиции на 3,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $320 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают в "Финаме".

Microsoft - американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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