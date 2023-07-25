Динамика расписок Ozon поддерживает ожидания роста стоимости бизнеса компании - "Велес Капитал"

Динамика расписок Ozon поддерживает ожидания роста стоимости бизнеса компании, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции Ozon уже не первый день подряд повышаются без очевидных фундаментальных причин и во вторник достигли максимума с января 2022 года, - пишет эксперт. - Дивидендов по бумагам, судя по высказываниям представителей самой компании, как минимум в среднесрочной перспективе не предвидится, поэтому инвесторам приходится рассчитывать на развитие бизнеса Ozon и соответствующий рост его стоимости. В целом технические сигналы как дневного, так и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения котировок, но предупреждают об опасности скорой коррекции в связи с перекупленностью. При неспособности закрепиться выше сопротивления 2310 руб. бумаги могут направиться в район 2200 руб., 2115 руб. и 2035 руб., при этом позитивный среднесрочный сигнал сохраняется выше 1900 руб. Ближайшими целями расписок при преодолении сопротивления 2310 руб. станут отметки 2400 руб. и 2500 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.