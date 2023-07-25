Финрезультаты Группы Позитив за 1П23 отражают динамичное развитие бизнеса - Инвестбанк Синара

Финансовые результаты "Группы Позитив" за I полугодие 2023 года отражают динамичное развитие бизнеса, выигрывающего от роста спроса на отечественные решения в области кибербезопасности, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Константина Белова.

"Группа Позитив" опубликовала финансовые результаты за 1П23, отразившие быстрое развитие бизнеса. Валовая прибыль отгрузок достигла 4,4 млрд руб., увеличившись на 45% г/г. Выручка по МСФО выросла на 34% г/г до 4,7 млрд руб. Показатель EBITDAC (EBITDA с корректировкой на капитализируемые расходы) оказался отрицательным (-1,7 млрд руб.). Чистый убыток до учета капитализации расходов (NIC) составил 1,8 млрд руб., а чистый убыток по стандартам МСФО - 0,4 млрд руб.", - указывается в комментарии.

По мнению аналитика, финрезультаты "Группы Позитив" за 1П23 отражают динамичное развитие бизнеса, выигрывающего от роста спроса на отечественные решения в области кибербезопасности. "Убыток на уровне NIC - следствие сезонности бизнеса и больших инвестиций в разработку и, соответственно, не должен стать причиной для беспокойства", - подчеркивает эксперт.

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