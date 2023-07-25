.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБР может поднять ставку до 9,5% во 2П23 - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2023 года 15:43
ЦБР может поднять ставку до 9,5% во 2П23 - Райффайзенбанк
ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 9,5% во II полугодии 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "ЦБ ощутимо пересмотрел прогнозы по реальному сектору, - отмечают аналитик. - Оценка динамики ВВП на 2023 год изменилась относительно апрельской версии умеренно - от 0,5-2,0% г/г до 1,5-2,5% г/г. Мы связываем этот пересмотр в большей степени с учетом результатов за 1П23. При этом, ЦБ отмечает, что "восстановительная фаза развития экономики в целом завершена". В нашем уточненном прогнозе мы сохраняем консерватизм относительно перспектив роста в 2П23 и ждем роста ВВП на 1,5% г/г". По мнению экспертов, сильные оценки потребления домохозяйств отчасти объясняют масштаб ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ - при спаде на 1,4% г/г в 2022 году регулятор ожидает его роста на 6-8% г/г, т.е. существенно выше докризисных уровней. "При ограниченных возможностях наращивания производственных мощностей этот процесс окажет давление на ценовую динамику, - прогнозируют Мурашов и Чепков. - Возможное отклонение бюджетных расходов по году от плана также может подогреть цены, стимулируя внутренний спрос. При этом, несмотря на возрастающие структурные проинфляционные риски, ЦБ подтвердил приверженность стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 2024 году. С учетом этого, мы полагаем, что в этом году ЦБ может поднять ее до 9,5%, а начало смягчения монетарной политики вряд ли будет возможно раньше 2-III кв. 2023 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
26 июля 2023 года 09:42
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 215 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Бумаги достигли максимума за последние пять лет, а с начала года цена этих акций удвоилась, -... читать дальше
.26 июля 2023 года 09:26
Готовность Минфина предлагать флоатеры на аукционах - позитивный фактор для рынка ОФЗ, свидетельствующий об уверенности Правительства РФ в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт отмечает, что на рынке... читать дальше
.26 июля 2023 года 09:18
Фондовые индексы США выросли, Dow Jones завершил в плюсе 12-ю сессию подряд. Фондовые индексы Азии снижаются за исключением Австралии. Цены на нефть опускаются на данных API о запасах в США, Brent у $83,2 за баррель. читать дальше
.26 июля 2023 года 09:10
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - продажи домов на первичном рынке США в июне (17:00 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК); - промышленное производство России в июне... читать дальше
.25 июля 2023 года 19:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций дистрибьютора автозапчастей Genuine Parts Co. с целевой ценой $195, что соответствует потенциалу роста 25% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем оптимизацию портфеля, которая... читать дальше
.25 июля 2023 года 18:31
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Intuitive Surgical до $313 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Результаты Intuitive Surgical за II квартал оказались выше консенсуса, - отмечает аналитик... читать дальше
.25 июля 2023 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют к покупке бумаги "Группы Позитив" с целевой ценой 2330 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка. "Считаем финансовые результаты компании за 2К23 умеренно позитивными, - пишет эксперт Егор Жильников. - Рост объема продаж и числа клиентов говорят о... читать дальше
.25 июля 2023 года 17:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей американской нефтесервисной компании Schlumberger с целевой ценой $69, что соответствует потенциалу роста 21% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания вновь представила впечатляющую... читать дальше
.25 июля 2023 года 17:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $388 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $320, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет... читать дальше
.25 июля 2023 года 16:42
Динамика расписок Ozon поддерживает ожидания роста стоимости бизнеса компании, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции Ozon уже не первый день подряд повышаются без очевидных фундаментальных причин и во вторник достигли максимума с января 2022 года, - пишет эксперт.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.