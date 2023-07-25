"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" и устанавливает целевую цену $34,9 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 10,1% на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Крупные банки США, в том числе и Bank of America, успешно прошли через весенние потрясения в секторе, выдержали стресс-тесты ФРС и показали в целом неплохие финансовые результаты во II квартале. Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса, сильным капитальным позициям ведущие игроки продолжат уверенно смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях, и рассчитываем на улучшение отношения инвесторов к их акциям. В то же время потенциал роста акций Bank of America в данный момент выглядит ограниченным, они могут быть интересны для покупки на просадках", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

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