Freedom Finance Global повысил целевую цену акций American Express до $179

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций American Express Co. до $179 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Выручка American Express за второй квартал недотянула до консенсуса из-за минимального более чем за два последних года роста расходов по картам, - отмечает эксперт. - Менеджмент расценил эту динамику как ожидаемую стабилизацию, сохранив прежний гайденс на текущий год, предполагающий повышение выручки на 15-17% г/г с EPS в диапазоне $11-11,4 (+11,6-15,7% г/г). С учетом макроэкономической неопределенности и замедления экономической активности мы нейтрально оцениваем потенциал роста акций корпорации в среднесрочной перспективе. Рассчитываем на дальнейшую нормализацию показателей кредитного качества к долгосрочному тренду 2019 года, для чего потребуется дальнейшее увеличение резервов, в особенности с учетом рисков рецессии".

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