"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6535 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6535 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 5635 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Опубликованная в июне отчетность за 2022 год и I квартал 2023 года, по мнению аналитиков, показала, что компания выглядит устойчиво. Выручка в I квартале 2023 года выросла на 9% в годовом выражении за счет показателей существующих магазинов и открытия новых, операционная маржа хоть и сократилась (рентабельность EBITDA по МСФО опустилась на 60 б. п. до 10,9%), но остается на приемлемом уровне. По состоянию на конец 2022 года у ритейлера комфортная долговая нагрузка из-за серьезной денежной подушки в размере 315 млрд рублей.

"С технической точки зрения акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 635 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.