Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций "Норильского никеля", сообщается в обзоре банка.

"Производственные результаты "Норникеля" за 2К23 совпадают с более ранними ориентирами компании, которые предполагали снижение производства из-за факторов технического и сезонного характера. Компания намерена выполнить свой прогноз производства по году, - пишут аналитики Борис Красноженов и Юлия Толстых. - В соответствии с историческими трендами можно ожидать роста объема производства в 2П23. С точки зрения цифр, 1П23 выглядит слабее как по объемам производства, так и по ценам на металлы. По нашим расчетам, стоимость корзины металлов "Норникеля" опустилась на 25% с начала года в 1П23. Однако фактические результаты продаж могут потенциально оказаться выше производства на фоне ранее накопленных запасов. "Норникель" планирует отчитаться о финансовых результатах за 1П23 2 августа. Фокус инвесторов скорее всего будет сосредоточен на денежном потоке компании, который определит ожидания по дивидендам за 1П23 или 9М23".

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