БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, TCS Group, HeadHunter, "Татнефть" и "Северсталь".

"Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - пишут эксперты. - За I полугодие 2023 года по РСБУ банк заработал 727,8 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1,2 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после рекордных выплат за 2022 год. Ожидания крупных дивидендов за 2023 год - это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает более 12% дивдоходности по текущим котировкам - слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки".

Акции TCS Group после импульса снижения на новых санкциях вновь скорректировались, констатируют аналитики. Существенного влияния ограничений на бизнес группы они не ждут, негатив ощутим в рыночном сентименте, но он постепенно будет перевариваться. "Фундаментально бумаги выглядят привлекательно, - отмечается в комментарии. - Основным драйвером роста выступает восстановление прибыли после просадки прошлого года, а также продолжающееся расширение клиентской базы. TCS Group остается "историей роста" - в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн. Ключевой среднесрочный драйвер - публикация финансовых результатов за I3К23".

Акции HeadHunter, на взгляд экспертов, интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 год был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 году, по мнению аналитиков БКС Экспресс, можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 год вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.

По мнению стратегов, в свете слабого рубля имеет смысл увеличивать в портфеле долю экспортоориентированных компаний, которые выигрывают от девальвации нацвалюты. В нефтегазовом секторе они предлагают обратить внимание на "ЛУКОЙЛ". "Сильная сторона компании - щедрая дивидендная политика, - говорится в комментарии. - Благодаря слабости рубля и стабильным ценам на нефть дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" на горизонте 12 месяцев ожидается около 9-13%.Компания не публиковала финансовые отчеты за 2022-2023 годы, однако с 1 июля 2023г закончило действие постановление, позволявшее это делать. Вскоре "ЛУКОЙЛ" может вновь возобновить раскрытие, пусть и в сокращенном виде. Публикация отчетов была бы позитивом для отношения инвесторов к бумаге, так как снижает риски из-за неопределенности".

Сохраняют аналитики БКС Экспресс позитивные ожидания и по "Северстали". Бумаги, по их оценке, интересны как ставка на стабильный внутренний рынок стали. Текущая конъюнктура позволит "Северстали" улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года.

"Фактором поддержки для компании выступает ослабление рубля, - отмечается в комментарии. - При спокойной ситуации на рынке, "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года. Долговая нагрузка компании должна быть низкой, а свободный денежный поток положительным - альтернатив возвращению к дивидендам не так много".

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