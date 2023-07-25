"Финам" повысил рейтинг акций "Магнита" до "покупать" с целевой ценой 6640 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Магнит" - качественный представитель защитного сегмента продовольственного ретейла, что подтвердили отчеты за 2022 год и 1К23, - пишет аналитик Анна Буйлакова. - Бумаги эмитента были под давлением с конца прошлого года из-за сокращения прозрачности бизнеса и понижения уровня листинга на Мосбирже из-за отсутствия действующего совета директоров. При этом фундаментально бизнес выглядит устойчиво, бумаги ретейлера интересны и, по нашей оценке, имеют апсайд 19% в перспективе на 12 месяцев".

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