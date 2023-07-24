Инвестбанк "Синара" понизил рекомендацию для акций Совкомфлота до "держать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" со 127 до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"По результатам опроса российских судоходных компаний и трейдеров, проведенного Институтом энергетики и финансов (ИЭФ), на рынке фрахта нефтяных танкеров наблюдается снижение ставок. Статья с анализом рынка была опубликована на ресурсе "ИнфоТЭК". Мы ожидали более медленного снижения ставок по сравнению с темпами, на которые указано в статье, поэтому мы внесли изменения в финансовую модель по "Совкомфлоту" и понизили целевую цену с 127 до 100 руб./акцию. Снижение ставок в 2К23-4К23 до уровня 4К22 приводит к уменьшению наших оценок финансовых результатов в 2023 году: по выручке на основе тайм-чартерного эквивалента - на 10% до $1,6 млрд, EBITDA - на 13% до $1,2 млрд, чистой прибыли - на 19% до $0,6 млрд. Мы понижаем прогноз по дивидендам за 2023 год с 12,1 руб./акцию до 9,7 руб./акцию", - пишет аналитик Матвей Тайц.

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