"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express Co. на уровне "держать" с целевой ценой $175,1

на конец 2023 года, что соответствует потенциалу роста 2,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания American Express представила в целом неплохие финансовые результаты за II квартал 2023 года. Чистая прибыль выросла на 10,7% (г/г) до $2,2 млрд, или $2,89 на акцию, и оказалась на 8 центов выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила высокие 33%. Выручка выросла до рекорда во II квартале, но не оправдала ожидания. Руководство American Express подтвердило свои весьма оптимистичные прогнозы на весь 2023 год. В компании ожидают, что годовая выручка вырастет на 15-17%, а прибыль в расчете на акцию будет находиться в диапазоне $11-11,4 (рост на 13,7% к центральной точке диапазона). В долгосрочной перспективе, после нормализации макроэкономической ситуации в мире, компания по-прежнему рассчитывает наращивать выручку более чем на 10% в год и EPS - примерно на 15% в год", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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