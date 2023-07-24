"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Самолета" с целью 4200 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,24% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика Дмитрия Баженова.

"Группа ЛСР опубликовала сильные операционные результаты за I полугодие 2023 года, - отмечает эксперт. - Учитывая то, что "Самолет" эффективнее "ЛСР", мы ожидаем сильные операционные и финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Кроме этого, сохраняется основной драйвер роста - это выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 года".

Аналитик также напоминает, что в начале июля директор по работе с инвесторами "Самолета" Николай Минашин заявил, что застройщик ещё не проводил сделок по анонсированному buyback. Также, у "Самолета" нет планов проводить SPO и продавать в рынок выкупленные акции. Таким образом, не будет давления на котировки, а buyback будет оказывать поддержку акциям до конца года, полагает Баженов.

"Считаем, чем ближе к концу года, тем сильнее будет развиваться движение котировок. В связи с вышеперечисленным, мы вновь открываем инвестиционную идею по акциям "Самолета" с целевым ориентиром 4200 руб.", - указывает эксперт "КИТ Финанс Брокер".

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