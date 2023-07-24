"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $260

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: $230, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в этот вторник, 25 июля. По прогнозам экспертов, прибыль на акцию составит $2,11, а выручка - $8,06 млрд. Аналитики "Финама" полагают, что результаты компании превзойдут ожидания за счет восстановления экономической активности в мире, увеличения количества проводимых платежей и более медленного, чем прогнозировалось, снижения темпов роста экономики США.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $260. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $230 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - отмечается в комментарии.

Visa - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

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