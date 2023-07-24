БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Сегежа Групп 002Р-01R, МВ Финанс 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Спреды в корпоративном сегменте показали на минувшей неделе разнонаправленную динамику. В среднем по рынку наблюдалось снижение, связанное с ростом G-кривой. Сильнее всего оно было в высоких рейтинговых категориях. А вот по ВДО, напротив, ставки росли опережающими темпами и лишь в пятницу немного отстали от ОФЗ. По совокупности факторов складывается умеренно негативная картина. Потенциал для снижения ОФЗ еще есть, при этом корпоративный сектор еще не заложил реализовавшийся рост доходностей", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.