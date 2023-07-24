ЦБ РФ может повысить ставку до 9,25% в сентябре-октябре - Росбанк

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 9,25% годовых в сентябре-октябре в качестве временной меры сдерживания инфляции, полагают эксперты Росбанка.

"Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. до 8,5% годовых, удивив сформировавшийся вблизи 8% годовых консенсус, - отмечают аналитики банка. - Тем не менее, решение не вышло за спектр возможных сценариев в условиях действующих предпосылок в экономике и на финансовых рынках. Риторика регулятора также была ужесточена - на предстоящих заседаниях допускается дальнейшее повышение ключевой ставки. Притом в рамках прогноза среднего значения на 2П23 (8,5-9,3%) арифметически доступно ужесточение до 10%. Мы полагаем, что в качестве временной меры сдерживания инфляции ставка может повышена до 9,25% в сентябре-октябре".

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