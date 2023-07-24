Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 90-92 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит на текущей неделе 90-92 руб./$1, по паре евро/рубль - 100-102 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Повышение ключевой ставки ЦБ до 8,5% превысило консенсус-прогноз рынка, рубль ответил укреплением, - отмечает эксперт. - Однако серьезную поддержку национальной валюте решение ЦБ не оказало в силу инфраструктурных ограничений. Налоговый период также будет играть на стороне рубля в ближайшее время. Но вряд ли эти факторы позволят национальной валюте показать значительное укрепление, скорее, рынок будет видеть умеренные колебания валютных курсов. Санкционное давление, усилившееся на прошлой неделе, не оказало заметного влияния на курсы валют. В фокусе внимания инвесторов также находится еще ряд факторов, способных повлиять на стоимость бивалютной корзины: нефтяные цены, темпы роста экономики Китая, а также ожидания от ФРС США окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики".

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