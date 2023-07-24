Вероятный диапазон колебаний для котировок нефти на этой неделе - $78-82/барр. - ПСБ

Вероятный диапазон колебаний для котировок нефти на этой неделе - $78-82 за баррель Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефти Brent удалось неплохо отскочить за минувшую неделю, однако для развития дальнейшего роста нужен еще больший импульс, - пишет аналитик. - Дефицит предложения из-за действий ОПЕК+ лишь отчасти поддерживают цены на нефть: новых сокращений пока не ожидается. Поддержку ценам на нефть могла бы оказать статистика по Китаю, но последние данные свидетельствуют о том, что ставка на взрывное восстановление экономики после отмены антиковидных ограничений пока не реализуется. На текущей неделе в фокусе заседание ФРС, где ожидается рост ставки на 25 б.п., что уже учтено в ценах. Основное внимание будет сосредоточено на риторике регулятора: если будет намек на дальнейшее ужесточение политики, то сырье может отреагировать снижением. На этом фоне полагаем, что нефть Brent будет на этой неделе колебаться в зоне $78-82/барр.".

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