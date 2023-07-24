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24 июля 2023 года 12:57
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг Русагро до 1250 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену депозитарный расписок "Русагро" до 1250 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Компания "Русагро" отчитался по операционным показателям за II квартал и I полугодие 2023. В отчете отмечается общее снижение выручки: за первые 6 месяцев этого года она составила около 110 млрд рублей, что ниже показателей за аналогичный период в 2022 году на 16%, - пишет эксперт. - Цены на масло, как мы и ожидали, продолжают корректироваться. При этом компания сократила производство в масложировом сегменте из-за модернизации завода в Балаково. Такое решение выглядит оптимальным в условиях слабого рынка". Также аналитик обращает внимание на то, что компания наконец реализовала продажу зерновых культур, которую ранее переносила. Это, на взгляд Яковлевой, позитивные новости, поскольку именно во II квартале была изменена база для расчета экспортной пошлины на пшеницу, что также позитивно и для внутренних цен. "На данный момент расписки "Русагро" выглядят привлекательно для инвестиций с точки зрения восстановления рынка агропродукции на долгосрочном горизонте, поскольку коррекция цен ограничена в силу их низкого уровня. Бумаги продолжают торговаться с дисконтом по форвардным мультипликаторам. Мы повышаем целевую цену расписок до 1250 рублей за бумагу", - резюмирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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