Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг бумаг Группы ЛСР на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг бумаг "Группы ЛСР" на уровне "держать" на фоне опубликованных операционных результатов компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Продажи компании во 2К23 выросли на 58% к/к в денежном выражении и на 37% - в натуральном (квадратных метрах). "Группа ЛСР" намного опережает рынок по темпу роста объема реализации в Москве. По данным Росреестра, на столичном рынке количество сделок в 2К23 увеличилось в сравнении с 2К21 на 6%. Мы предполагаем, что за два года средняя площадь квартир, которые реализует "Группа ЛСР", сильно не изменилась, а значит, рост количества проданных квартир сопоставим с увеличением законтрактованной площади (+44%). Представленные результаты оцениваем как сильные и предполагаем, что в 3К23- 4К23 рост продолжится благодаря стабилизации экономики и приемлемым ценам на квартиры, что стимулирует спрос на жилье. По итогам года прогнозируем объем новых контрактов в 753000 кв. м", - пишет эксперт.

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