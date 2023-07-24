Рубль может протестировать отметку 90 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может протестировать отметку 90 руб./$1 к концу текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Повышение ключевой ставки оказывает ограниченную поддержку рублю, но решение о начале продаж юаней со стороны ЦБ для зеркалирования инвестиций из ФНБ ограничивает риски ослабления рубля, - указывают эксперты банка. - В понедельник курс USD/RUB находится у 90,5 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Пик текущего налогового периода приходится на пятницу, и на фоне наращивания продаж валюты экспортерами курс USD/RUB может протестировать отметку в 90 руб./$1".

Нефтяные цены по итогам прошлой недели умеренно подросли, констатируют аналитики. По их мнению, поддержку котировкам оказывал слабевший большую часть недели доллар и аномальная жара в отдельных странах. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $80,5/барр. Динамика цен на этой неделе определится итогами заседания ФРС - при отсутствии явных сигналов о необходимости дальнейшего повышения ставки, Brent может остаться выше $80/барр., допускают в банке.

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