Ограничения поставок поддерживают котировки нефти выше $80/барр. - "БКС МИ"

Ограничения поставок поддерживают котировки нефти выше $80 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Цены на нефть продолжают расти после возвращения выше $80 за баррель. Котировки поддерживают отсутствие негативных новостей в отношении спроса, а также эскалация напряженности между Россией и Украиной, что чревато новыми рисками для поставок российского сырья. Специалисты также отмечают возможные сложности с поставками этанола после срыва зерновой сделки. Это может создать дополнительный спрос на нефтепродукты для замещения биотоплива", - пишут эксперты.

Фьючерсы на Brent движутся к июльскому максимуму и, по мнению аналитиков "БКС МИ", имеют все шансы на его преодоление при благоприятном новостном фоне. Между тем риски на стороне спроса по-прежнему существуют и в любой момент могут выйти на первый план.

Эксперты напоминают, что на этой неделе пройдет заседание ФРС США, на котором рынок ждет повышения ставки на 25 б.п. Интрига заключается в прогнозах регулятора на следующие месяцы. Пока рынок рассчитывает на паузу, что должно благоприятно сказаться на перспективах мировой экономики и потребления топлива.

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