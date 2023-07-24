.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ограничения поставок поддерживают котировки нефти выше $80/барр. - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 июля 2023 года 11:51
Ограничения поставок поддерживают котировки нефти выше $80/барр. - "БКС МИ"
Ограничения поставок поддерживают котировки нефти выше $80 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Цены на нефть продолжают расти после возвращения выше $80 за баррель. Котировки поддерживают отсутствие негативных новостей в отношении спроса, а также эскалация напряженности между Россией и Украиной, что чревато новыми рисками для поставок российского сырья. Специалисты также отмечают возможные сложности с поставками этанола после срыва зерновой сделки. Это может создать дополнительный спрос на нефтепродукты для замещения биотоплива", - пишут эксперты. Фьючерсы на Brent движутся к июльскому максимуму и, по мнению аналитиков "БКС МИ", имеют все шансы на его преодоление при благоприятном новостном фоне. Между тем риски на стороне спроса по-прежнему существуют и в любой момент могут выйти на первый план. Эксперты напоминают, что на этой неделе пройдет заседание ФРС США, на котором рынок ждет повышения ставки на 25 б.п. Интрига заключается в прогнозах регулятора на следующие месяцы. Пока рынок рассчитывает на паузу, что должно благоприятно сказаться на перспективах мировой экономики и потребления топлива. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
24 июля 2023 года 19:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях IBM" с целевой доходностью до 25% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики считают, что динамика акций Splunk... читать дальше
.24 июля 2023 года 18:36
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций D.R. Horton Inc., одного из крупнейших американских застройщиков по количеству сданных объектов и выручке, со $135 до $145 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена... читать дальше
.24 июля 2023 года 18:18
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" со 127 до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "По результатам опроса российских судоходных компаний и трейдеров,... читать дальше
.24 июля 2023 года 17:52
"Финам" сохраняет рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "держать" с целевой ценой 14534 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Норильский никель" представил невпечатляющие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года, отмечает... читать дальше
.24 июля 2023 года 17:33
Freedom Finance Global рекомендует держать акции "Селигдара" с целью 68 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Рост фондового рынка в понедельник значительно обогнали акции золотодобытчика "Селигдар", подорожавшие на 7,3% до 64,65 руб., - пишет... читать дальше
.24 июля 2023 года 17:07
Акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. Свои отчетности компании представят во вторник, после закрытия торгов в США. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения, указывает... читать дальше
.24 июля 2023 года 16:45
"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express Co. на уровне "держать" с целевой ценой $175,1 на конец 2023 года, что соответствует потенциалу роста 2,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания American Express представила в целом неплохие финансовые результаты за II... читать дальше
.24 июля 2023 года 16:13
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Самолета" с целью 4200 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,24% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика Дмитрия Баженова. "Группа ЛСР опубликовала сильные операционные результаты за I полугодие 2023 года, - отмечает... читать дальше
.24 июля 2023 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "СПБ Биржи" с целью 220 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,79%, стоп-приказ: 173 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По итогам 2022 года, совокупность... читать дальше
.24 июля 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: $230, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за II... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.